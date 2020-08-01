На сайте pmrf2.ru в годовщину со дня смерти Григория Волового опубликована статья о его творческом пути.
18 августа исполняется год со дня смерти Григория Павловича Волового - известного приднестровского журналиста, писателя, организатора и руководителя новых, негосударственных СМИ Приднестровья, одного из участников Союза негосударственных СМИ ПМР (2005 г.), общественного деятеля, правозащитника.
Григорий Воловой не дожил двух дней до своего 65-летия.
Он родился 20 августа 1954 года в г. Бендеры. Окончил Одесский политехнический институт (инженер-механик, специальность «Автомобили и автомобильное хозяйство»). После окончания учебы, в 1980 году, пришёл работать на Бендерский опытно-экспериментальный ремонтный завод (БОЭРЗ).
В 1988 году был избран освобожденным секретарем первичной партийной организации (КПСС) БОЭРЗ, а затем, в 1990 году, в Верховный Совет МССР. В это же время Г.П. Воловой избирается депутатом Бендерского городского Совета народных депутатов.
Участник боевых действий по защите ПМР 1992 г.
Основал (2005 г.) и возглавил в Приднестровье общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», которое выступило учредителем СМИ: радио «Новая Волна» (89,3 FM); интернет-телевидения «Днестр-ТВ».
Публиковался в периодической печати и в коллективных сборниках Приднестровья, Молдовы, России. Его рассказ «Сейте» напечатан в журнале «Наш современник» (2001 г.).
В 1993 г. Г.П. Воловой выпустил книгу публицистики «Кровавое лето в Бендерах» (хроника приднестровской трагедии). Часть средств, вырученных от реализации книги, была передана горожанам, пострадавшим во время военного конфликта 1992-го года.
Был членом Общественной палаты при президенте ПМР Е.В. Шевчуке.
Был членом Союза журналистов России, Союза писателей России, Союза писателей Приднестровья и писательской организации г. Бендеры.
s-gitaroyНо сегодня, отдавая дань памяти этому незаурядному человеку, мы хотим показать другое его лицо, другую грань его души. Оказывается он был еще автором и исполнителем своих удивительных песен. Причем именно авторская песня стала тем родником, который пробил дорогу другим его творческим направлениям к людям. Первую песню он написал, когда ему было 22 года, в 1976 г. Сегодня вы можете ее послушать в авторском исполнении. На фотографии Григорий Воловой – с гитарой, в этом возрасте.
Из альбома песен Григория Волового, которые вы можете прослушать по ссылке, перед нами встает человек, ценящий красоту женщины, но еще больше - тот уют, верность, сердечность, теплоту отношений, которыми так богато была одарена "маленькая Бендерская цивилизация" (по определению Льва Леонова). Ей коренной бендерчанин Григорий Воловой преклонялся и служил, пытаясь ее сохранить, всю свою жизнь.
Песни из альбома создавались тридцать лет назад. И вот сейчас, слыша живой голос Григория Волового накануне тридцатилетия нашего государства, нашей Приднестровской Молдавской Республики, вдруг понимаешь, что может и родились они на волне того высокого подъема, который царил в те годы. И сегодня они возвращают нас к истокам Приднестровской весны, с пониманием, как поет Воловой в песне "Колесо":
"Из потерь слагается все это сочетанье букв, по смыслу – жизнь…"
Примем эти песни как его подарок нам, живущим в канун тридцатилетия Республики, как завет хранить, как зеницу ока, нашу хрупкую жизнь - каждого человека, ребенка, сатарика, женщины, солдата, поэта. Нас ведь так мало в нашей маленькой прекрасной Приднестровской цивилизации…
1. ДОРОГА НА РАБОТУ
2. БЕНДЕРЫ
3. МЕЛОДИИ ВЕЧЕРА
4. КРАСНАЯ ДЕВИЦА. ПЕРВАЯ ПЕСНЯ, 1976 г.
5. ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
6. ПЯТЬ МИНУТ
7. КОЛЕСО
Подборку прозы Г. Волового – повести, рассказы, публицистика – читайте на сайте ПРОЗА.ру
В последние годы Г. Воловой много работал, торопять собрать все то, что он написал, в единое целое. Сегодня работу по систематизации и сохранению его творческого наследия продолжает дочь Ирина. Было бы неплохо, если бы наше государство, которому Григорий Павлович посвятил свою жизнь, помогло ей в этой работе.
Он успел даже провести творческий вечер, в котором обрисовал контуры своей творческой жизни. Вечер состоялся в самом конце, в декабре 2017 г., когда Воловой уже знал о своем смертельном заболевании. Но вы не услышите ни одной ноты прощания. Он был, как всегда, улыбающийся, сосредоточенный, радовал дружелюбием.
Хотя, как говорит друг Григория Волового и его меценат, Бендерский предприниматель Владимир Пасютин, который был на том вечере:
- Только сейчас начинает доходить величина потери! Я тогда сразу понял, что это его прощание с миром…
6 ДЕКАБРЯ 2017 г. ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ГРИГОРИЯ ВОЛОВОГО.