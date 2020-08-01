Dnestr.TV

 
0

Определены лучшие произведения приднестровских художников

Определены лучшие произведения приднестровских художников

На базе ГУ «Приднестровский Государственный художественный музей» подвели итоги II тура Республиканского конкурса на лучшее произведение приднестровских художников, посвященного 30-й годовщине со дня образования Приднестровской Молдавской Республики.

Конкурс организован Государственной службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики при участии ГУ «Приднестровский государственный художественный музей» и ОО «Союз художников Приднестровья».

Республиканский конкурс стартовал в 2018 году, в октябре 2019 года состоялся I отборочный тур конкурса, в рамках которого были организованы 10 выставок в городах Тирасполь, Дубоссары, Рыбница и Бендеры. Участниками данных выставок стали 40 профессиональных художников, которые представили свои лучшие работы в разных видах и жанрах искусства, созданные за период с 2015 по 2019 год, сообщает Госслужба по культуре и историческому наследию.

По итогам I отборочного тура Конкурса в Приднестровском Государственном художественном музее была создана выставка, в рамках которой состоялось заседание экспертной комиссии.

Отзывы, оставленные посетителями на выставке по итогам I-го тура, а также рекомендации Экспертной комиссии помогли многим художникам определиться с выбором тематики, жанров и стилевых направлений при создании новых произведений.

В рамках II-го тура республиканского конкурса на лучшее произведение приднестровских художников в Приднестровском государственном художественном музее была организована выставка «Приднестровье – живописный край». В ней приняли участие 25 приднестровских мастеров, представивших 76 работ, в том числе: 46 живописных работ, 14 графических произведений, 16 работ декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

Для обеспечения объективности оценки работ членами Экспертной комиссии, участие в Конкурсе проходило на условиях анонимности авторов. Всем работам был присвоен индивидуальный код, под которым они и были представлены на суд Экспертной комиссии. Оценка проводилась по 10 бальной системе. В каждой номинации по видам искусства – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство – счетной комиссией было отобрано по 3 работы, набравшие наибольшее количество баллов.

Имена победителей будут объявлены в преддверии празднования 30-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики на торжественной церемонии награждения в Приднестровском государственном художественном музее.
culture.gospmr.org
  • Сегодня, 07:29
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна