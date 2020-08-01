На базе ГУ «Приднестровский Государственный художественный музей» подвели итоги II тура Республиканского конкурса на лучшее произведение приднестровских художников, посвященного 30-й годовщине со дня образования Приднестровской Молдавской Республики.
Конкурс организован Государственной службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики при участии ГУ «Приднестровский государственный художественный музей» и ОО «Союз художников Приднестровья».
Республиканский конкурс стартовал в 2018 году, в октябре 2019 года состоялся I отборочный тур конкурса, в рамках которого были организованы 10 выставок в городах Тирасполь, Дубоссары, Рыбница и Бендеры. Участниками данных выставок стали 40 профессиональных художников, которые представили свои лучшие работы в разных видах и жанрах искусства, созданные за период с 2015 по 2019 год, сообщает Госслужба по культуре и историческому наследию.
По итогам I отборочного тура Конкурса в Приднестровском Государственном художественном музее была создана выставка, в рамках которой состоялось заседание экспертной комиссии.
Отзывы, оставленные посетителями на выставке по итогам I-го тура, а также рекомендации Экспертной комиссии помогли многим художникам определиться с выбором тематики, жанров и стилевых направлений при создании новых произведений.
В рамках II-го тура республиканского конкурса на лучшее произведение приднестровских художников в Приднестровском государственном художественном музее была организована выставка «Приднестровье – живописный край». В ней приняли участие 25 приднестровских мастеров, представивших 76 работ, в том числе: 46 живописных работ, 14 графических произведений, 16 работ декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
Для обеспечения объективности оценки работ членами Экспертной комиссии, участие в Конкурсе проходило на условиях анонимности авторов. Всем работам был присвоен индивидуальный код, под которым они и были представлены на суд Экспертной комиссии. Оценка проводилась по 10 бальной системе. В каждой номинации по видам искусства – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство – счетной комиссией было отобрано по 3 работы, набравшие наибольшее количество баллов.
Имена победителей будут объявлены в преддверии празднования 30-й годовщины образования Приднестровской Молдавской Республики на торжественной церемонии награждения в Приднестровском государственном художественном музее. culture.gospmr.org