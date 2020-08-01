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Молдова увеличила импорт нефтепродуктов

Молдова увеличила импорт нефтепродуктов

Молдова импортировала в первом полугодии более 381,9 тыс. т нефтепродуктов - на 4,2 тыс. т (1,1%) больше аналогичного периода 2019 года.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), этому способствовал рост закупок дизтоплива - с 268,7 тыс. т до 280,7 тыс. т. В то же время, импорт бензина снизился с 80,1 тыс. т до 72,4 тыс., а сжиженного газа - с 28,8 тыс. т до 28,6 тыс, передает infotag.md

Основным поставщиком бензина и дизтоплива была Румыния - 100% и 74,4% (-13,3 п.п.), соответственно. Главным экспортером сжиженного газа для Молдовы стал Казахстан - 53,8%, в то время как прежний лидер, Россия - отодвинулась на третье место с долей 21,3% (-22,2 п.п.), пропустив на второе Румынию - 23%.

Также, топливо ввозилось из Беларуси и Болгарии.

Средняя цена на импорт тонны бензина колебалась от 11 054 лея в январе до 3 957 леев - в апреле, дизтоплива - от 11 053 до 4 791 лея, сжиженного газа - от 8 959 леев до 3 892 леев.

В таких условиях, средние розничные цены на бензин понизились за год с 18,77 до 16,70 лея за литр, дизтоплива - с 16,36 до 14,23, а газа - с 10,67 до 9,51 лея.

К концу первого полугодия запасы нефтепродуктов превышали 57,2 тыс. т, в том числе свыше 37 тыс. т дизтоплива, 15,1 тыс. т бензина и 5 тыс. т сжиженного газа.

В Молдове 19 компаний имеют лицензию на импорт и оптовую торговлю бензином и дизтопливом, а 12 - сжиженным газом. На розничную торговлю бензином и дизтопливом выдано 88 лицензий, сжиженным газом - 75. На территории республики действуют 704 АЗС, из которых 504 торгуют всеми тремя видами топлива.

Infotag.md
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