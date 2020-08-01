Германия и Шотландия – две из немногих стран Европы, где учебный год уже начался. Атмосфера ненормальности, со строгими правилами гигиены – вот как можно описать среду, в которой были возобновлены занятия. Центральные власти предоставили местным властям право решать, какие условия подходят для каждого учреждения. А реальность в разных местах разная, пишет noi.md ссылаясь на digi24.ro.
Учебный год начался в некоторых немецких землях неделю назад. Это не фиксированная дата для всей страны, поскольку не все правила борьбы с COVID в образовательных учреждениях были адаптированы к одной и той же модели. И это просто потому, что специалисты, власти, родители и учителя не смогли договориться об общих рамках.
Школа, как до пандемии
В одной из школ на севере Германии дети могут играть вместе, сидеть парами за партой и не обязаны носить защитную маску.
«Сейчас намного лучше, потому что нам разрешено сидеть рядом друг с другом и снова видеться с нашими друзьями», – говорит одна из учениц.
Родители осторожнее, но даже для них возобновление занятий – глоток свежего воздуха.
«У меня есть некоторые сомнения, например, я не знаю, где отдыхали другие дети», – признался один из родителей.
«Хорощо, что школа снова началась, последние шесть месяцев были очень тяжелыми», – добавил другой.
Школа, где обязательна защитная маска
Совершенно иная ситуация в берлинской школе. Во дворе, на уроках или в коридорах маска – обязательный аксессуар учеников и учителей. В другом случае маску следует носить только в коридоре, а не в классе.
«Абсурдно носить маску в коридорах, но не в классе, где усиливается взаимодействие между учителем и учеником или между учениками. Ученики встают из-за парты, а учителя перемещаются между рядами», – утверждает директор школы Аннетт Морено.
Школа, где разрешили импровизации
Власти настаивали на том, чтобы основное внимание уделялось гигиене. Постоянно должны быть дезинфицирующие средства, а классы должны вентилироваться. Просто в некоторых школах плохая санитария, и окна не открываются из соображений безопасности. Руководству часто разрешается импровизировать, пока не будет найден оптимальный вариант.
Было также предложено провести бесплатное тестирование всех учителей до начала учебного года, а затем облегчить доступ к повторному тестированию, когда возникнут проблемы.
«Я предчувствую, что разразится вспышка»
Для многих шотландских школьников 11 августа было первым школьным днем после пяти месяцев, проведенных дома. Маски не обязательны, и социальная дистанция не принимается во внимание. Встречи с одноклассниками омрачены риском новой вспышки.
«Я рад, что все постепенно приходит в норму, но в то же время не думаю, что это продлится долго. Я предчувствую, что скоро разразится новая вспышка, и нас снова отправят домой», – говорит ученик.
Риск катастрофы поколения
Согласно статистике ООН, один миллиард учеников не ходят в школу из-за пандемии. «Продление такой ситуации будет катастрофой для молодого поколения», – подчеркнул генсек ООН.
«Мы столкнулись с катастрофой поколений, которая может растратить неисчислимый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усугубить уже укоренившееся неравенство. Как только распространение COVID-19 в общинах будет под контролем, высшим приоритетом должно стать возвращение учащихся в школы и образовательные учреждения в максимально возможных условиях безопасности. Необходимы консультации с родителями, учителями и молодежью. Мы живем в решающий момент для детей и молодежи мира», – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. noi.md