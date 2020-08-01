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Украина установила лимит на экспорт зерна

Украина установила лимит на экспорт зерна

Экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы сохранит внутреннюю продовольственную безопасность и экспортные возможности, полагают в Минэкономторге.

Компании-экспортеры в 2020-2021 маркетинговом году (начался с 1 июля) смогут поставить за рубеж 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По его словам, соответствующие условия содержатся в меморандуме, который 17 августа министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подписало с участниками рынка зерна, передает korrespondent.net.

"По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сохранит нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности", - подчеркнул министр.

Он так же сообщил, что с учетом коронакризиса в прогнозном балансе Минэкономторг увеличил объем остатков зерна, переходящих в новый маркетинговый год, на 500 тыс. тонн, до 1,7 млн тонн.

"Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в четвертом квартале", - уточнл Петрашко.

Как сообщалось ранее, за предыдущий маркетинговый году (1 июль 2019 – 30 июнь 2020 года) Украина экспортировала рекордные 56,2 млн тонн зерна. Эчто на 13% больше, чем в 2018-2019 МГ.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:39
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