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В Минздраве обсудили перечень платных услуг при родовспоможении

В Минздраве обсудили перечень платных услуг при родовспоможении

Руководство ведомства провело совещание по пересмотру перечня и стоимости платных медицинских услуг при родовспоможении. Свои предложения озвучили специалисты госучреждений в области акушерства и гинекологии.

Представители Республиканского Центра матери и ребенка считают устаревшей платную услугу «выбор бригады на роды». На деле, у женщин нет предпочтений к акушерке и санитарке – важнее, кто будет осуществлять врачебное сопровождение. Предлагается ввести две отдельные услуги «выбор врача акушер-гинеколога» и «выбор врача анестезиолога-реаниматолога». Если имеются медицинские показания, то анестезия проводится бесплатно, но по желанию беременной медики смогут минимизировать болезненные ощущения на платной основе. В сумму будет заложена оплата работы врача, лекарства, анестезиологический набор и т. д., передает пресс-служба ведомства

В рамках совещания рассмотрели различные ситуации, связанные с родами иностранных и иногородних женщин. Предлагается сделать роды бесплатными для гражданок республики, которые прописаны в одном населенном пункте, а проживают в другом. Это будет возможно при условии, что они будут наблюдаться у участкового гинеколога по адресу своего фактического проживания.

Чтобы выработать единый подход по всей республике, решено обновить действующий приказ и прописать виды платной и бесплатной медицинской помощи для местных и иногородних жителей, в каких ситуациях те или иные услуги оплачивает государство и что для комфортных родов предлагается на выбор роженицы. Документ будет переработан до конца года.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 18:15
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