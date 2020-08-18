Госбюро расследований Украины завело новое дело в отношении экс-президента Петра Порошенко. На этот раз – за незаконное лишение гражданства экс-депутата Рады Андрея Артеменко.
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко Госбюро расследований завело новое уголовное дело – за незаконное лишение гражданства экс-депутата Верховной рады Андрея Артеменко, передает radiosputnik.ria.ru "Лишение Андрея Артеменко гражданства, запрет его въезда на территорию Украины и блокирование возможности представлять интересы украинского народа – это не просто нарушение статьи 25 конституции Украины. Это один из способов борьбы с политическими оппонентами, ставший уже системой", – заявил адвокат бывшего депутата Виталий Сердюк.
По словам Сердюка, в апреле 2017 года Луценко, представители государственной миграционной службы, комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и лично Порошенко за несколько дней незаконно лишили гражданства Украины Артеменко.
Сердюк уточнил, что это произошло после попытки Артеменко вынести на публичное обсуждение способы мирного урегулирования ситуации в Донбассе и Крыму. По его словам, представители власти сфальсифицировали документы о якобы наличии у депутата второго гражданства – Канады. Юрист отметил, что Порошенко и Луценко знали, что Артеменко добровольно отказался от этого гражданства еще в 2014 году.
Всего на счету Петра Порошенко свыше десятка уголовных дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов и неуплате налогов.
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию с уголовными делами против Порошенко.
"В отношении Порошенко на Украине возбуждается столько уголовных дел, что все вокруг говорят: "Уже не смешно". Ну в самом деле: хоть бы одно довели до логического завершения. Но нет. Возбуждают дела и втихаря их закрывают. Этим все и ограничивается", – сказал он.
Политолог объяснил, почему, по его мнению, так происходит.
"Если бы это было правовое государство, независимое, субъектное, то, конечно, целый ряд уголовных дел, где вина Порошенко просто очевидна, например, по коррупции, по разворовыванию средств у "Укроборонпрома" и так далее, были бы доведены до суда. И, конечно же, ему грозило бы реальное уголовное наказание. Но мы видим, что Украину сразу же бьют по рукам, одергивают, как только звучит что-то серьезное об уголовном преследовании Порошенко. Моментально все зарубежные инстанции и посольства включаются в этот процесс и требуют прекратить, как они говорят, политическое преследование. То есть на Порошенко некоторые западные деятели по-прежнему делают ставку, и никто (президенту Украины Владимиру) Зеленскому не даст реально наказать этого человека", – считает Владимир Корнилов. radiosputnik.ria.ru