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Как студентам из Молдовы вернуться на учебу в Россию при запрете на въезд

Как студентам из Молдовы вернуться на учебу в Россию при запрете на въезд

Посольство Молдовы в России запросило у Министерства иностранных дел Российской Федерации информацию об условиях въезда на территорию России до 1 сентября этого года для студентов и абитуриентов из Молдовы, продолжающих или начинающих учебный год 2020/21 в российских вузах.

Как отмечается в сообщении молдавского посольства в России, такая информация была запрошена у МИД РФ в связи с действующим до 31 августа 2020 г. режимом ограничения въезда иностранцев на территорию Российской Федерации, введённым компетентными российскими властями и острой необходимостью для студентов из Молдовы вернуться в Российскую Федерацию до 1 сентября для обучения, сообщает noi.md.

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации отметило, что в момент поступления соответствующей запрошенной информации от МИД РФ опубликует её на официальном сайте дипломатической миссии и на ее странице в соцсети.

noi.md
  • Сегодня, 18:20
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