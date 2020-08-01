Посольство Молдовы в России запросило у Министерства иностранных дел Российской Федерации информацию об условиях въезда на территорию России до 1 сентября этого года для студентов и абитуриентов из Молдовы, продолжающих или начинающих учебный год 2020/21 в российских вузах.
Как отмечается в сообщении молдавского посольства в России, такая информация была запрошена у МИД РФ в связи с действующим до 31 августа 2020 г. режимом ограничения въезда иностранцев на территорию Российской Федерации, введённым компетентными российскими властями и острой необходимостью для студентов из Молдовы вернуться в Российскую Федерацию до 1 сентября для обучения, сообщает noi.md.
Посольство Республики Молдова в Российской Федерации отметило, что в момент поступления соответствующей запрошенной информации от МИД РФ опубликует её на официальном сайте дипломатической миссии и на ее странице в соцсети.