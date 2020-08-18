В Тирасполе появилась мемориальная стела с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, похороненных в столице. Участие в торжественном открытии памятного знака, расположенного на центральной аллее кладбища «Дальнее» в микрорайоне Кировском, приняли представители государственной администрации и городского совета, жители столицы, сообщает пресс-служба Госадминистрация города Тирасполь.
Председатель Совета ветеранов г. Тирасполя Владимир Лебедев в приветственном слове обратил внимание присутствующих на значимость этого события. «Очень знаменательно, что мы открываем эту стелу в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщины Ясско-Кишиневской операции. Хочется верить, что наша молодежь сохранит и передаст память о наших великих предках будущим поколениям. Важно не допустить повторения этих страшных событий и противостоять всем попыткам переписать историю Великой Отечественной войны», – сказал Лебедев.
Депутат горсовета столицы Рита Вечмотова в своем обращении к присутствующим также выразила надежду, что дети, внуки, будут ценить такие памятные места, чтить предков, которые защищали нашу родину от фашизма за права будущих поколений на свободную мирную жизнь. «Спасибо всем, кто приложил свои усилия в создании такой красивой, памятной стелы», – отметила Вечмотова.
По окончании церемонии открытия гости мероприятия побывали у могилы каждого Героя Советского Союза, имя которого высечено на плите, и возложили живые цветы.
Их подвиг бессмертен
Одна из важных страниц памяти о Великой Отечественной войне – могилы её участников – наших прославленных боевыми подвигами дедов и прадедов. В Тирасполе почти все они нашли место вечного упокоения на кладбище Дальнем. И установленная в их честь памятная стела – это ещё одна маленькая победа тираспольчан в современной войне против исторического беспамятства, попыток развенчать подвиг советского и русского солдата, которые предпринимают сегодня определённые мировые круги. Но приднестровцы не только словом, но и делом доказали свою верность памяти героических предков.
Инициатива установить стелу, поданная Советом ветеранов войны, труда и Вооружённых сил г. Тирасполя, нашла всемерную поддержку у городского руководства: столичного градоначальника Олега Довгопол, его заместителя по социальному развитию Марии Пащенко, у депутатов горсовета во главе с председателем Альбиной Ивановой. Им и многим другим неравнодушным людям наша организация выражает огромную благодарность.
К сожалению, пандемия коронавируса разразилась так некстати в юбилейном году и помешала нам достойно с всенародным размахом отметить такие священные праздники, как 9 Мая, и многие другие. Но всё-таки память о героях нашла вторую жизнь в гранитной стеле и высеченных на её фронтонах золотыми буквами именах, которые теперь сможет прочитать и вспомнить каждый тираспольчанин. Вот они: Баландин Михаил Фокич, Бараулин Александр Адамович, Бочковский Владимир Александрович, Вербовский Иван Устинович, Петроченко Василий Григорьевич, Томилин Леонид Филиппович, Харин Михаил Терентьевич, Шутт Николай Константинович, Юркин Николай Иванович, Ярославцев Сергей Иванович, Белецкий Аркадий Ефимович, Дытюк Иван Григорьевич, Конев Василий Егорович.
А ведь ещё не так давно могилы многих из них, стыдно сказать, находились в очень запущенном состоянии и фактически погрузились не только в непролазные заросли бурьяна, но и в забвение. Низкий поклон следопыту и историку Евгению Войнаровскому, который обнаружил эти захоронения и, будучи неравнодушным человеком, начал приводить в порядок полуразрушенные памятники героям Великой Отечественной войны. Он очищал обелиски, расчищал кустарник – делал, что мог. А его мама Нина Ивановна Войнаровская в это время принялась, как говориться, бить во все колокола, чтоб привлечь к этой проблеме общественное внимание. Призыв был услышан неравнодушными людьми и не пропал даром. Во многом благодаря помощи Тираспольского городского Совета народных депутатов надгробные памятники героев в короткие сроки были восстановлены, а некоторые полностью обновлены. Партия «Обновление» изготовила их портреты, чтобы юные тираспольчане могли с гордостью пройти с ними в рядах «Бессмертного полка». Ведь именно преемственность поколений – залог нашей исторической стойкости.
Я, как председатель Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил г. Тирасполя, ещё раз выражаю глубокую благодарность Евгению Войнаровскому и его маме Нине Ивановне за проявленное ими неравнодушие и активную жизненную позицию, за то, что они сделали для нас. Они вернули к жизни героев. Ведь герои живы, пока жива в нас память о них.
Теперь, с открытием этой прекрасной стелы мы наконец-то имеем полное право сказать: «Никто не забыт, ничто не забыто». Приднестровская Молдавская Республика ответственна за память о героях могучего некогда СССР, живших и похороненных на её территории. И Россия, как преемница Союза, благодарна нам за это. А приднестровцы вдвойне благодарны России за её успешную миротворческую миссию на нашей благодатной земле, и за многое другое.
Сегодня мы, ветераны, склоняем свои седые головы перед героями Великой Отечественной войны и никому не позволим очернить их святую память. Наша им благодарность – безмерна.
Поздравляю всех тираспольчан, всех приднестровцев с 75-летием Великой Победы и с 30-летием нашей молодой прекрасной республики. Мира и процветания всем нам! Не забудем подвиги героев войны, чтобы она больше не повторилась.