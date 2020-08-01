В понедельник, 17 августа, Национальное агентство занятости (НАЗ) обновило базу вакансий. Так вот, в настоящий момент в Молдове насчитывается более восьми тысяч вакантных мест. Большинство из них в крупных городах – Кишиневе, бельцах и Флорештах, передает bloknot-moldova.md.
В порядка 25% вакансий требуются лица с высшим и средним специальным образованием – всего таких 2016 рабочих мест. Наиболее востребованными являются следующие должности:
- инспектора / офицера – 498 вакантных мест;
- специалиста в области здравоохранения – 464;
- специалиста в сфере образования – 257 вакансий.
Меньше всего имеется вакансий по профессии агроном, сообщает ipn.md.
Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих доступно 6179 рабочих местах. Наиболее востребованы работники текстильной и швейной промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной отраслей. При этом на работников строительной отрасли спроса нет.
Для получения более подробной информации соискателям следует обратиться в территориальные подразделения по трудоустройству населения. Кроме того, информацию о вакансиях, предлагаемых в каждом районе, по профессиям можно получить на Портале рынка труда. bloknot-moldova.md