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В настоящее время в Молдове доступно более восьми тысяч рабочих мест

В настоящее время в Молдове доступно более восьми тысяч рабочих мест

В понедельник, 17 августа, Национальное агентство занятости (НАЗ) обновило базу вакансий. Так вот, в настоящий момент в Молдове насчитывается более восьми тысяч вакантных мест. Большинство из них в крупных городах – Кишиневе, бельцах и Флорештах, передает bloknot-moldova.md.

В порядка 25% вакансий требуются лица с высшим и средним специальным образованием – всего таких 2016 рабочих мест. Наиболее востребованными являются следующие должности:

- инспектора / офицера – 498 вакантных мест;

- специалиста в области здравоохранения – 464;

- специалиста в сфере образования – 257 вакансий.

Меньше всего имеется вакансий по профессии агроном, сообщает ipn.md.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих доступно 6179 рабочих местах. Наиболее востребованы работники текстильной и швейной промышленности, а также транспортной и телекоммуникационной отраслей. При этом на работников строительной отрасли спроса нет.

Для получения более подробной информации соискателям следует обратиться в территориальные подразделения по трудоустройству населения. Кроме того, информацию о вакансиях, предлагаемых в каждом районе, по профессиям можно получить на Портале рынка труда.
bloknot-moldova.md
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