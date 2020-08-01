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Утверждена новая редакция президентского Указа о материальном поощрении граждан

Утверждена новая редакция президентского Указа о материальном поощрении граждан

Утверждена новая редакция президентского Указа о материальном поощрении граждан, награжденных государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно документу, гражданам, награжденным госнаградами ПМР, предусмотрено материальное поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения:

ОРДЕНА

«Орден Республики» – 200 РУ МЗП

«За заслуги»:
I степени – 190 РУ МЗП
II степени – 180 РУ МЗП

«Мать-героиня» – 170 РУ МЗП

«За личное мужество» – 160 РУ МЗП

«Орден Почета» – 160 РУ МЗП

«Трудовая Слава» – 160 РУ МЗП

«За службу Родине в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики»:
I степени – 140 РУ МЗП
II степени – 120 РУ МЗП
III степени – 100 РУ МЗП

«Орден Суворова»:
I степени – 170 РУ МЗП
II степени – 160 РУ МЗП

МЕДАЛИ

«Защитнику Приднестровья» – 120 РУ МЗП

«За отвагу» – 100 РУ МЗП

«За трудовую доблесть» – 100 РУ МЗП

«За боевые заслуги» – 100 РУ МЗП

«За отличие в труде» – 80 РУ МЗП

«За отвагу на пожаре» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)

«За отличную службу по охране общественного порядка» – 80 РУ МЗП

«За отличие в охране государственной границы» – 80 РУ МЗП

«За спасение утопающих» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)

«За спасение жизни» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)

ГРАМОТЫ

Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики – 50 РУ МЗП.

Размер расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП) на 2020 год для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, – 5,8 руб. ПМР.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 18:34
  • DTV
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