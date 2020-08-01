Утверждена новая редакция президентского Указа о материальном поощрении граждан, награжденных государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно документу, гражданам, награжденным госнаградами ПМР, предусмотрено материальное поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения:
ОРДЕНА
«Орден Республики» – 200 РУ МЗП
«За заслуги»: I степени – 190 РУ МЗП II степени – 180 РУ МЗП
«Мать-героиня» – 170 РУ МЗП
«За личное мужество» – 160 РУ МЗП
«Орден Почета» – 160 РУ МЗП
«Трудовая Слава» – 160 РУ МЗП
«За службу Родине в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики»: I степени – 140 РУ МЗП II степени – 120 РУ МЗП III степени – 100 РУ МЗП
«Орден Суворова»: I степени – 170 РУ МЗП II степени – 160 РУ МЗП
МЕДАЛИ
«Защитнику Приднестровья» – 120 РУ МЗП
«За отвагу» – 100 РУ МЗП
«За трудовую доблесть» – 100 РУ МЗП
«За боевые заслуги» – 100 РУ МЗП
«За отличие в труде» – 80 РУ МЗП
«За отвагу на пожаре» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)
«За отличную службу по охране общественного порядка» – 80 РУ МЗП
«За отличие в охране государственной границы» – 80 РУ МЗП
«За спасение утопающих» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)
«За спасение жизни» – 80 РУ МЗП (200 РУ МЗП – при награждении медалью в третий и каждый последующий за ним разы)
ГРАМОТЫ
Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики – 50 РУ МЗП.
Размер расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП) на 2020 год для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, – 5,8 руб. ПМР.