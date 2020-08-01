Из-за засухи в этом году кукуруза начала высыхать на поле на полтора месяца раньше, чем обычно, и некоторые фермеры вынуждены раньше собирать урожай.
Из-за отсутствия осадков початки так не развились, и жители сел жалуются, что им нечем будет кормить животных. С другой стороны, за последние дни на рынках цена килограмма зерна выросла до шести леев, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, пишет point.md ссылаясь на observatorul.md
По данным Национального бюро статистики в Молдове, в прошлом году фермерские хозяйства собрали более двух миллионов тонн зерна. Данные не включают урожай, собранный физическими лицами.