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Мамалыга может стать роскошью: цена на кукурузу выросла

Мамалыга может стать роскошью: цена на кукурузу выросла

Из-за засухи в этом году кукуруза начала высыхать на поле на полтора месяца раньше, чем обычно, и некоторые фермеры вынуждены раньше собирать урожай.

Из-за отсутствия осадков початки так не развились, и жители сел жалуются, что им нечем будет кормить животных. С другой стороны, за последние дни на рынках цена килограмма зерна выросла до шести леев, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, пишет point.md ссылаясь на observatorul.md

По данным Национального бюро статистики в Молдове, в прошлом году фермерские хозяйства собрали более двух миллионов тонн зерна. Данные не включают урожай, собранный физическими лицами.

point.md
  • Сегодня, 07:57
  • DTV
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