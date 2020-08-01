Артемий Лебедев, чья студия разработала логотип Приднестровья, рассказал в интервью Ксении Собчак о том, какие эмоции у него остались от работы над проектом.
Напомним, Артемий Лебедев по заказу министерства экономики Приднестровья разработал туристический логотип Приднестровья. Однако, власти региона отказались от предложенного логотипа и заявили, что самостоятельно разработают его, сообщает cenzura.md.
Российский дизайнер в интервью Ксении Собчак отметил, что работа над туристическим логотипом Приднестровья была для него большой честью и он этим гордится.