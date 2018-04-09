В столичном Дворце детского и юношеского творчества состоялась ежегодная августовская конференция руководящих и педагогических работников системы просвещения республики на тему «От задач – к решениям: приоритеты и перспективы развития системы образования ПМР».
В работе конференции приняли участие первый Президент республики Игорь Смирнов, министр просвещения Алла Николюк, ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко Степан Берил, начальники и заместители управлений народного образования городов и районов, руководители учебных учреждений и представители общественности.
В ходе пленарного заседания министр просвещения Алла Николюк подвела итоги прошлого учебного года. Она отметила, что прошедший год не стал исключением в плане совершенствования нормативной документации системы образования и государственных образовательных стандартов. Также министр обратила внимание на качество знаний, которые получили школьники в прошлом году, сообщает novostipmr.com.
«В целом анализ позволяет сделать вывод о некотором снижении качества знаний по ряду предметов. Предлагаю уже с первой четверти руководителям школ запланировать срезы знаний учащихся. Эти срезы мы запланировали не для контроля, а для того, чтобы увидеть, что мы не смогли додать в четвёртой четверти в силу обстоятельств, и соответственно скорректировать свою работу», - добавила Алла Николюк.
Продолжает совершенствоваться материально-техническая база учреждений образования. В 2020 году государство выделило более 30 миллионов рублей на капитальный ремонт и строительство объектов сферы просвещения.
Для обновления учебного фонда школьных библиотек выделено более миллиона рублей, а также заключены договоры на печать свыше 14 тысяч учебников. В этом учебном году учащиеся начальных классов будут обеспечены рабочими тетрадями бесплатно. Сейчас завершается их изготовление. На эти цели государство выделило больше 2 тысяч рублей. Учебный год 2020-2021 в условиях пандемии начнётся по-новому. Для этого была сформирована цифровая образовательная платформа «Электронная школа Приднестровья».
«Все проблемы, которые возникли в четвёртой четверти, заставили нас использовать новые подходы к организации дистанционного обучения», - отметила министр просвещения.
При создании расписания будут учитываться определённые факторы. В один день будут сочетаться предметы с разной степенью трудности, например математика и музыка. Также расписание будет строиться по учебным блокам, которые объединят в себе по 2-4 обычных урока. Длительность одного занятия составит 30 минут. Каждый день ученику нужно будет выполнить задание не более чем по 2-3 предметам.
Сейчас на образовательной платформе «Электронная школа Приднестровья» размещаются материалы по 3511 онлайн-урокам для первой четверти. Они станут доступны как в гостевом режиме для просмотра образовательного контента, так и для ученика и учителя. Для удобства пользователей доступна версия для планшета и телефона.
Педагогическая конференция продлится ещё два дня. 19 и 20 августа она пройдёт в онлайн-режиме по Zoom. Всего запланировано 4 секции: «Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании», «Государственные образовательные стандарты образования лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Сетевое взаимодействие системы образования и рынка труда в Приднестровской Молдавской Республике» и «Современная психология образования: вызовы и решения». novostipmr.com