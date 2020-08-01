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В Молдове из-за засухи виноградари снижают прогноз урожая-2020 винограда

В Молдове из-за засухи виноградари снижают прогноз урожая-2020 винограда

По мнению специалистов виноградарских хозяйств, к концу второй декады августа есть все основания увеличить оценочный уровень потерь урожая 2020 года примерно до 40% по сравнению с прошлогодним уровнем производства (112 тыс. тонн).

Весной и в начале лета наиболее пессимистичные прогнозы предрекали сокращение урожая столового винограда на 20-30%, передает east-fruit.com

По наблюдениям виноградарей, проблемы уже появляются и с качеством ягод – они не набрали желаемый размер и сахаристость, но при этом, даже не достигнув состояния спелости, уже начинают терять плотность, увядать. Отдельные эксперты полагают, что ситуацию, особенно в сегменте винограда поздних сортов, могли бы поправить обильные осадки в конце лета и самом начале осени – в общей сложности не менее 50-60 мм. Однако дожди в таком количестве маловероятны.

Более того, осадки накануне и по ходу уборочной кампании, особенно в комбинации с большими перепадами температуры в дневное и ночное время суток, способны привести к растрескиванию и быстрому гниению ягод. Эта проблема нанесла большой ущерб качеству продукции и имиджу молдавского виноградарства в 2018 году.

Но разница с ситуацией в том, что в текущем году аграрии Молдовы уже понесли очень большие потери большинства сельхозкультур. За урожай винограда они намерены бороться.
east-fruit.com
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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