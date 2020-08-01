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Правительство Молдовы одобрило выделение фермерам 100 миллионов леев

Правительство Молдовы одобрило выделение фермерам 100 миллионов леев

Проект, который предусматривает внесение изменений и упрощение Положения о субсидировании фермеров, был одобрен в среду, 19 августа, членами кабинета министров.

Так, Министерство финансов выделит из государственного интервенционного фонда 100 миллионов леев Министерству сельского хозяйства на поддержку сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи в этом году, пишет point.md ссылаясь на agora.md

Таким образом, правительство выделит фермерам 300 млн леев на компенсацию потерь по зерновым культурам первой группы.

2800 фермеров, чьи земли пострадали от засухи в этом году, должны подать документы в AIPA для получения компенсации в размере 1500 леев / га, суммы, которой фермеры были недовольны и потребовали 3000 леев.

"Фермеры, которые сейчас перекрывают дороги, получат из бюджета внеплановые выплаты около 300 миллионов леев, которые собираются из налогов со всех граждан", - сказал премьер-министр Ион Кику.

Проблемы в аграрном секторе в 2020 году, в том числе засуха осени 2019 - весны 2020 года, нанесла значительный ущерб сельхозпроизводителям страны. В информационной записке указывается, что в настоящее время ущерб, нанесенный сектору производства зерновых, фруктов и овощей, превышает цифру в 1,2 миллиарда леев.
point.md
  • Сегодня, 19:35
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