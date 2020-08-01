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В июле предприятия республики увеличили объемы производства на 5,5%

В июле предприятия республики увеличили объемы производства на 5,5%

Приднестровский республиканский банк провел опрос среди основных товаропроизводителей Приднестровья. Руководители каждого второго предприятия сообщили, что в июле увеличили производство. В среднем по республике рост составил 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Верховного Совета.

«Надо понимать, что рост, который мы наблюдаем, это восстановительный рост. После довольно серьезного снижения объема производства и объема экспорта сегодня идет восстановление тех позиций, которые мы потеряли в начале года в связи с пандемией коронавируса. Мы относимся к показателям с осторожным оптимизмом. Наша экономика открыта и зависит от мировой экономики», - пояснил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.

Чтобы снизить влияние внешних рисков и обеспечить стабильную выдачу пенсий и зарплат, государство приняло ряд мер. Верховный Совет утвердил изменения в бюджет. Напомним, Президент Вадим Красносельский 10 августа подписал закон о поправках в республиканский бюджет на 2020 год. Из-за пандемии коронавируса нагрузка на бюджет увеличилась, финансирование по отдельным направлениям сокращено.

«Органами государственной власти приняты все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность работы бюджетной сферы и всех обязательств государства. Это не только заработная плата и пенсии, но и погашение задолженности по приобретению продуктов питания, медикаментов, по услугам строительных организаций. Мы приняли все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удержать», - подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, депутат Верховного Совета Олег Василатий.

Часть предприятий Приднестровья из-за падения спроса вынуждена работать на склад. Из-за сильной засухи аграрии потеряли значительную часть урожая. Верховный Совет и Правительство постоянно отслеживают ситуацию. Взаимодействуют с руководителями предприятий и аграриями. В случае необходимости решения принимаются максимально оперативно.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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