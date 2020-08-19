Новый газопровод Яссы — Кишинев, соединяющий газотранспортные магистрали Румынии и Молдовы, возможно, в ближайшие несколько лет окажется невостребованным.
Управляющая румынская компания Transgaz подтвердила, что не имеет заявок на заполнение трубы топливом минимум до конца 2020 года, пока действует контракт, заключенный между РМ и российским «Газпромом», передает eadaily.com
В Бухаресте предполагают, что зимой соглашение с Москвой будет продлено на последующие два-три года и тогда реализуемый с 2014 года многомиллионный проект интеграции РМ в газовую систему Европейского союза окажется фактически закопанным в землю так и не будучи запущенным.
Правительство Молдовы объявило дату официального открытия последней части магистрали газопровода Унгены — Кишинев, которая позволит завершить подключение РМ к газовой системе Румынии. По словам премьера Иона Кику, 27 августа все работы будут завершены, он уже пригласил румынского коллегу Людовика Орбана принять участие в этой церемонии.
Новый трубопровод позволяет импортировать из Европейского союза в Молдову 1,5 млрд кубометров газа в год. Это значительно меньше, чем сегодня поставляет в регион «Газпром» — 2,9 млрд кубометров газа. Однако значение доступа к европейскому газу для Кишинева важно при угрозе того, что Украина может отказать в транзите российского газа через свою территорию.
Напомним, в декабре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт еще на год. С начала года газ импортировался по цене $ 176 за тысячу кубометров, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $ 10−15. В июле газ поставляется уже по $ 135 за тысячу кубометров с учетом доставки и налогов. К четвертому кварталу этого года российский газ подешевеет для РМ до $ 100.
В Румынии признают, что ценовую политику без промышленной добычи газа на черноморском шельфе они проигрывают российскому холдингу. Ранее глава молдавского правительства подтвердил, что покупать газ в Румынии будут только в том случае, если он будет дешевле российских поставок.
«Если это будет дешевле, то, конечно, „Молдовагаз“ будет покупать оттуда, если это будет дороже и будет достаточно поставок от другого поставщика, то компания будет закупать из других источников», — заявил Ион Кику.
На европейских биржах газ дорожает, однако «Газпром» продолжил снижать цены на своей электронной торговой платформе и они оказались существенно ниже котировок на хабах стран Евросоюза. Очевидно, компания решила постепенно отвоевать свою долю на рынке, которая снизилась в первом полугодии до 28%.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач не исключает, что скоро и контрактные цены на российский трубопроводный газ могут оказаться ниже, чем на хабах. Формула с привязкой к стоимости нефтепродуктов начинает действовать с временным лагом и позволят Молдове получать топливо из России по рекордно низкой цене.