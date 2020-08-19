Первый тревожный сигнал о горящей траве возле старого Еврейского кладбища поступил в дежурную часть в 12:48. На место выехал пожарный расчёт, но звонки о возгораниях продолжались. Диспетчер СВПЧ-3 приняла более 50 сообщений от очевидцев.
На месте специалисты увидели ещё одно опасное место – пламя полыхало прямо у жилых домов. К борьбе с огнём присоединились жильцы. Они поливали водой из шлангов тлеющий сухостой, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Всего вдоль ул. Степной было зафиксировано четыре очага – о ещё двух, возле гаражного кооператива и в районе кафе «Белый лебедь», сообщили немного позже. Общая площадь возгорания составила около двух гектаров. С огнём боролись четыре расчёта СВПЧ-3. На локализацию и ликвидацию пожара ушло два часа.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что дым появился после того, как по железной дороге прошёл гружёный состав. Точные причины возгорания предстоит выяснить.