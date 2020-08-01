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Тариф на установку водомера

Тариф на установку водомера

Правительство Приднестровской Молдавской Республики установило предельный уровень тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения на следующий год.

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2020 года №633 «Об установлении на 2021 год предельного уровня тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения» предписано:

- установить на 2021 год предельный уровень тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке прибора учета расхода воды для населения Приднестровской Молдавской Республики в размере 110,65 рублей Приднестровской Молдавской Республики.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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