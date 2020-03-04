18 и 19 августа 2020 года прошли первые обучающие семинары второго этапа для членов территориальных избирательных комиссий городов, районов, сел, поселков и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва. В режиме онлайн-конференции семинар проводился для членов ТИКов и ОИКов городов Бендеры, Тирасполь, Днестровск, посёлка Ново-Тираспольский и села Кременчуг.
В ходе онлайн встречи с Еленой Городецкой обсудили организационные вопросы, которые необходимо разрешить на данном этапе, а также материально-техническую обеспеченность комиссий. Глава ЦИК ПМР детально рассказала о последовательности действий членов ТИК и ОИК при приёме документов от кандидатов, определенной Избирательным кодексом ПМР и Инструкцией о порядке приема и проверки документов кандидатов в депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, в народные депутаты местных Советов народных депутатов и на должность председателя Совета-главы администрации села, поселка. Центризбирком также разработал и передал комиссиям пошаговые памятки по основным этапам работы, сообщается на сайте ЦИК ПМР.
Особое внимание обратили внимание на соблюдение карантинных мер в период избирательной кампании. ТИКам и ОИКам переданы защитные экраны и дезинфекторы, ЦИК ПМР также согласовал с государственными администрациями на местах обеспечение регулярной уборки помещений комиссий.
Елена Городецкая осветила детали работы по приёму избирательной комиссией агитационных материалов и предоставляемых одновременно с ними документов, порядок проверки соблюдения требований к изготовлению и распространению агитационных материалов, напомнив, что прием агитационных материалов носит не разрешительный, а уведомительный характер. Председатель Центризбиркома рассказала и о мерах ответственности за каждое нарушение избирательного законодательства в аспекте предвыборной агитации, проиллюстрировав их примерами из практики, акцентировав внимание на том, что ответственность за содержание агитационных материалов несет сам кандидат.
До конца текущей недели председатель ЦИК ПМР проведет семинары для членов окружных и территориальных избирательных комиссий Григориопольского и Дубоссарского районов. А 24 и 25 августа видеосеминар пройдет для членов избирательных комиссий Слободзейского и Каменского районов. cikpmr.com