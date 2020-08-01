В настоящее время сектор семеноводства в Молдове находится в состоянии стагнации и не может конкурировать с крупными иностранными производителями.
20 августа, премьер-министр Ион Кику посетил Бельцкий научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция». На встрече присутствовали министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, представители других институтов этой области и местные производители.
В ходе встречи обсуждались проблемы, препятствующие развитию семеноводческой отрасли, и конкретные решения в этом направлении. Как было отмечено, в настоящее время отечественный сектор семеноводства находится в состоянии стагнации, аналогичная ситуация наблюдается и в области исследований-инноваций. По словам Иона Кику, это сектор с огромным потенциалом для нашей страны, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения решения проблем засухи, с которой сталкивается сельское хозяйство, передает bloknot-moldova.md.
- Наши сорта, молдавские гибриды, всё, что предлагает молдавская наука, гораздо более устойчивы, более приспособлены, прежде всего, к суровым и засушливым условиям. Мы говорим здесь о кукурузе, пшенице и подсолнечнике, а также о виноградарстве и садоводстве. Если мы хотим обеспечить засухоустойчивое сельское хозяйство и экономический эффект, мы должны активизировать эту отрасль, – подчеркнул премьер.
Глава кабмина отметил, что правительство одобрит ряд инициатив по продвижению отечественных семян на внутренний рынок. Будет разработан новый государственный подход к субсидированию сельского хозяйства, который также будет включать производство семенного материала.
– Со следующего года субсидии в сельском хозяйстве будут предлагаться только тем, кто соблюдает севооборот, и это будет главным условием. В последние 10-15 лет мы издевались над нашими почвами. Речь не просто о засухе, а о неуважении к предыдущим культурам, севообороту, и это проблема, которая привела к результатам этого года, – подчеркнул Кику.
Правительство в течение двух недель утвердит план действий, основным элементом которого станет финансовое поощрение соблюдения севооборота, стимулирование закупок качественных местных семян, а также совершенствование правовой базы. Ион Кику попросил Минсельхоз включить в проект инициативы, предложенные представителями на местах.
На данный момент местный рынок семян овощной отрасли зависим на 97% от импорта, кукурузы – на 60%, подсолнечника – на 70%, площади сахарной свеклы и рапса засеяны полностью импортным семенным материалом. В садоводстве производится около 12 миллионов штук местного посадочного материала и около 2 миллионов – импортируется.
Ион Кику также попросил специалистов Агентства публичной собственности вместе с юристами изучить решения по возвращению исследовательских земель в управление экспериментально-технологических станций, находящихся в процессе неплатежеспособности. На следующей неделе состоится встреча по этому поводу.
Директор Агентства публичной собственности упомянул, что технологически-экспериментальные станции в Бельцах, Кодру, Максимовке и Пашканах находятся в процессе банкротства и подверглись незаконной экспроприации земельных участков. Ион Кику попросил созвать встречу со специалистами агентства в Министерстве юстиции, чтобы изучить текущую ситуацию, сообщает moldpres.md.