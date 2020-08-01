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Зеленский инициирует реформу села

Зеленский инициирует реформу села

Владимир Зеленский сообщил, что украинские села требуют системного подхода и развития.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обратится в Кабинет Министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов. Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Офис президента.

Глава государства отметил, что посетил село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития, передает korrespondent.net.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села...Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет Интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета !?" - подчеркнул пПрезидент.

Еще Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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