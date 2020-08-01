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Как отметит День Республики столица

Как отметит День Республики столица

В Тирасполе праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики, стартуют 25 августа. На этот день намечено открытие троллейбусной линии в микрорайоне Октябрьском. А 28 августа в 10:00 на въезде в Тирасполь со стороны Бендеры откроют въездную архитектурную группу (бельведер).

Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Тираспольской госадминистрации, 1 сентября в 8:30 во всех образовательных учреждениях города начнутся праздничные линейки.

Масштабные мероприятия запланированы в центре. Там в 18:00 состоится торжественное открытие Екатерининского парка и памятника Екатерине II Великой. Там же до 20:00 будут проходить спортивные и развлекательные мероприятия.

После этого на сценической площадке Екатерининского парка состоится награждение ко Дню Республики.

2 сентября, в 8:00, на Мемориале Славы начнётся церемония возложения цветов. Церемония поднятия Государственного флага Приднестровской Молдавской Республики и флага Российской Федерации пройдёт в 8:30 на площадке возле МОУ ДО «ДДЮТ».

В 9:00 на площади им. А.В. Суворова начнёт своё шествие Военный парад в ознаменование 30-й годовщины со Дня образования ПМР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сразу после парада, в 10:00, стартуют праздничные гулянья. В 21:00 в Тирасполе прогремит праздничный салют.

Как отметит День Республики столица
  • Сегодня, 08:22
  • DTV
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