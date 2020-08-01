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В Бендерах состоялось торжественное заседание Общественного совета

В Бендерах состоялось торжественное заседание Общественного совета

Юбилейные медали «К 30-летию Приднестровской Молдавской Республики», Благодарственные письма главы, цветы, подарки и слова признательности. В актовом зале ДДЮТ сегодня чествовали членов Общественного совета 2017-2019гг. и вручали удостоверения общественникам из нового созыва.

Глава Бендер назвал Общественный совет народным рупором, через который городские власти узнают о проблемах и чаяниях бендерчан.

«Большой вклад вы внесли в дело гражданско-патриотического воспитания нашего молодого поколения, в сохранение славных традиций нашего города в различных сферах. Среди ваших предложений немало тех, которые призваны облегчить жизнь горожан, сделать наш город комфортнее, уютнее и современнее. Многие из поднятых вами вопросов были решены совместными усилиями Государственной администрации и городского Совета народных депутатов», - отметил Роман Иванченко.

Он тепло поблагодарил общественников за плодотворный труд на благо города и республики и заверил, что госадминистрация всегда готова выслушать новые идеи и предложения, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Обращаясь к новому составу Общественного совета, Глава Бендер отметил, что их предшественниками был задан хороший ритм. «Желаю поддерживать эту планку и успешно решать проблемы жизнедеятельности города и его жителей. И, конечно, использовать опыт и советы, привлекать к решению задач членов совета предыдущего созыва», - завершил выступление Роман Иванченко.

Далее состоялась церемония вручения удостоверений членов Общественного совета.

После окончания торжественной части прошло первое рабочее заседание. Были избраны председатель и его заместитель. Возглавил Общественный совет г. Бендеры председатель ОО «Союз десантников г. Бендеры», руководитель НВП и учитель технологии школы № 11 и 3-й гимназии Александр Иванович Житарь. Его заместителем стал директор МОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4» Николай Степанович Губа.
bendery-ga.org
Фото: Наталья Алексеенко
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
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