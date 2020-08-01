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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 14 по 20 августа на территории республики зарегистрировано 207 заявлений и сообщений о преступлениях. По 163 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 25 краж (16 из них раскрыты по горячим следам), один угон автотранспорта (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано 19 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1253 административных протокола за нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления транспортом 20 водителей в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено пять таких водителей, городов Тирасполь, Бендеры – по четыре, столько же – на территории обслуживания Слободзейского района, Дубоссарского – два, Каменского района – один.

С 14 по 20 августа в республике зарегистрировано шесть пожаров. Из них два – в Тирасполе, три – в Рыбнице и один – в Каменке. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:01
  • DTV
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