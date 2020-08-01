В период с 14 по 20 августа на территории республики зарегистрировано 207 заявлений и сообщений о преступлениях. По 163 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 25 краж (16 из них раскрыты по горячим следам), один угон автотранспорта (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано 19 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и два преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1253 административных протокола за нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления транспортом 20 водителей в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено пять таких водителей, городов Тирасполь, Бендеры – по четыре, столько же – на территории обслуживания Слободзейского района, Дубоссарского – два, Каменского района – один.
С 14 по 20 августа в республике зарегистрировано шесть пожаров. Из них два – в Тирасполе, три – в Рыбнице и один – в Каменке. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов. mvdpmr.org