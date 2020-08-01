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Соцопрос: Уехать из Украины готов каждый пятый

Соцопрос: Уехать из Украины готов каждый пятый

Выехать из Украины в другие страны на постоянное жительство готовы 19% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, опубликованные в пятницу, 21 августа.

Из них 6,9% ответили "совсем нет" на вопрос о возможности строительства своего будущего в Украине и 12,1% сообщили, что "скорее, нет".

Ответ "да, конечно" дали 41,5%, еще 28,4% сообщили, что "скорее, да". Остальные 11% не определились с мнением по данному вопросу, сообщает korrespondent.net.

Больше всего желающих строить свою жизнь за границей среди людей до 40 лет. Основной причиной уехать 22% назвали возможность зарабатывать больше денег за границей.

Очень нестабильную политическую ситуацию в Украине в качестве причины для выезда указали 13%, в целом условия жизни в Украине не устраивают еще 13%.

Опрос проведен с 14 по 19 августа во всех регионах Украины. Опрошено 2018 человек по месту жительства методом интервью "лицом к лицу".

При этом, согласно опросу компании Info Sapiens, в июле 2020 года 72% украинцев старше 16 лет указали, что если бы у них была возможность выбрать страну, в которой родиться, то они выбрали бы Украину.

В странах Европейского союза хотели бы родиться 5% украинцев, в США, Канаде или России - по 2%. Россию как страну рождения выбрали бы всего 2%. Не смогли определиться с ответом 14%.

Опрос проводился среди 1000 человек возрастом от 16 лет по всей Украине.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:09
  • DTV
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