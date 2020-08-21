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Союз русских общин Приднестровья отметит день государственного флага РФ

Союз русских общин Приднестровья отметит день государственного флага РФ

Ко Дню государственного флага Российской Федерации, 22 августа, Союз русских общин Приднестровья проводит несколько акций для российских соотечественников. Организуются они при поддержке Посольства РФ и Представительства Россотрудничества в РМ.

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Как рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, в связи с эпидемиологической ситуацией Союзу пришлось уйти в интернет и проводить онлайн-акции.

"И такой формат тоже очень интересен. Мы стали активнее в соцсетях и СМИ, больший упор делаем на работу с молодежными организациями. И продолжаем отмечать праздники, которые нам близки", - пояснила она.

Викторины, квесты, флэш-мобы

По ее словам, организаторы хотят растянуть большой российский флаг в центре города Тирасполя.

"И это послужит прекрасным фоном для всех, кто хотел бы иметь у себя фотографию с главным официальным символом России" - отметила Кохтарева.
На 22 августа в Тирасполе на базе молодежного центра запланированы блиц-викторина "Символы России" и презентация Молодежного медиацентра "Инфопост", в котором будут проводиться лекции, уроки, диспуты. Помощь в оборудовании центра оказало правительство города Москвы. 22 и 23 августа также пройдет флэш-моб с раздачей российских ленточек-триколоров и квест на знание символов России.

"День Государственного флага России чем-то похож на День России. Это повод вспомнить о главных символах страны, об ее истории. Да и сам праздник очень красивый", - резюмировала руководитель Союза.
sputnik.md



  • Вчера, 21:14
  • DTV
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