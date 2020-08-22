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Названа опасность беспроводных наушников

Названа опасность беспроводных наушников

Наибольшая опасность Bluetooth-наушники для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках.

Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев, передает ria.ru
Эксперт отметил, что нервная система человека также "имеет электромагнитные токи", поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет.

Тимофеев напомнил, что еще в XX веке исследователи установили наличие воздействия электромагнитных волн на продукты питания и органику. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.

Ранее отохирург Павел Азаров заявил, что маленькие наушники-вкладыши наносят вред слуху, поскольку наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче.

По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.

ria.ru
  • Сегодня, 12:23
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