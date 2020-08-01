В мемориальных мероприятиях сегодня утром на площади Героев приняли участие руководство города, представители объединенных миротворческих сил, силовых структур города, общественники, школьники, горожане.
23 августа - священная дата для каждого бендерчанина. В этот день 76 лет назад в ходе Ясско-Кишиневской операции наш город был освобожден от немецко-румынских оккупантов.
Три долгих года Бендеры находились под тяжким гнетом фашистского рабства. Это было время тягот и лишений, страданий и боли, неволи и страха смерти.
23 августа 1944-го воины-освободители принесли в наш город долгожданный мир. Нелегкой ценой далась эта победа советской армии – более трех тысяч солдат пали смертью храбрых в боях за Бендеры. 1075 из них покоятся на Братском кладбище на площади Героев в Бендерах.
«Мы знаем и помним своих освободителей. Всех, тех, кто вел ожесточенные бои на Кицканском и Варницком плацдармах, на Суворовской горе и в районе железнодорожного моста, в крепости и на улицах Бендер. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись города.
Наша святая обязанность - бережно сохранять и передавать из поколения в поколение память о событиях того времени, его героях, всех тех, кто даровал нам право и возможность на мирное небо над головой, на жизнь, свободную от рабства и гнета фашистских оккупантов», - отметил глава города Роман Иванченко.
В приветственном адресе он сердечно поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла, всех, кто защищал и освобождал свой дом, кто самоотверженным трудом вносил неоценимый вклад в его восстановление.
«Дорогие бендерчане! В этот праздничный день желаю всем здоровья и благополучия, терпения и добра, согласия и всегда только мирного неба над нашим любимым городом и Приднестровской Молдавской Республикой», - заключил Роман Иванченко.
Собравшиеся здесь почтили минутой молчания памятью погибших воинов в Великой Отечественной Войне. К Вечному огню, подножию обелиска и бюсту Полецкого легли живые цветы.
Здесь же, на площади Героев, сегодня открыли бюст уроженцу города Бендеры герою Советского Союза Сергею Ивановичу Полецкому.
Начало войны он встретил на Дальнем востоке, затем, участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, отличился в ходе Восточно-Прусской военной операции. 22 апреля 1945г. в блиндаж, где находился командный пункт 16-го гвардейского корпуса, угодил крупнокалиберный снаряд. Большая часть, находившихся в нём солдат погибла, а Полецкий получил тяжёлые ранения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5-го мая 1945 года за умелое командование корпусной артиллерией, образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте и проявленные при этом мужество и героизм командующему артиллерией 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-ой гвардейской армии 3-го Белорусского фронта гвардии полковнику Полецкому присвоено звание Героя Советского Союза.
Но, к сожалению, через 10 дней от полученных ран полковник Сергей Иванович скончался и был похоронен на мемориале «1200 Гвардейцев» в Калининграде.
В 1967 году, в год 60-летия со дня его рождения, Бендерской школе №7 было присвоено имя героя. А теперь на мемориале Славы площади Героев, где покоятся тысячи советских воинов, установлен бюст Полецкого.
Делегированное возложение сегодня прошло также у памятных знаков «Приказ Сталина» и «Высота 150.0» на Суворовской горе, на Кицканском и Варницком плацдармах.
Еще одно знаковое событие – открытие мемориальной доски жителю города Бендеры, ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев на Калининском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах, единственному полному кавалеру ордена Славы в Приднестровье Больботу Павлу Пантелеевичу.
В возрасте восемнадцати лет, в августе 1942 года Павел Больбот был призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт, где начал службу водителем ракетной минометной установки. Затем была битва на Орловско-Курской дуге, где Павел Больбот, проявив свои командирские способности, был награжден первым орденом Славы III степени. К слову, он подменял наводчика, заряжающего - всех членов расчета, когда требовала боевая обстановка.
В Белоруссии Павел Пантелеевич был удостоен второго ордена Славы. Перед взводом была поставлена задача сорвать атаку противника. В ходе боевых сражений Больбот был тяжело ранен, но все же сумел вывести установку с поля боя.
Третий орден Славы блеснул на его груди уже за штурм Рейхстага. Великую Отечественную войну Павел Больбот начинал в звании рядового, а заканчивал старшиной. Оно было присвоено ему в боях за освобождение Польши.
После войны с 1946 по 1948 годы Павел Пантелеевич проходил сверхсрочную службу в Германии командиром взвода. После демобилизации приехал в город Бендеры, где трудился и прожил до конца своих дней.
Боевые и трудовые заслуги Павла Пантелеевича Больбота высоко оценены государством. Он награжден орденами Славы трех степеней и является полным кавалером этого ордена. В годы Великой Отечественной войны подобной чести были удостоены лишь 2582 человека.
Павел Пантелеевич Больбот участвовал в 6 парадах Победы в Москве. В последний раз по приглашению В. В. Путина он был в Москве единственным представителем от всей Молдавии.
6 февраля 2014 года Павел Пантелеевич Больбот получил почетное звание «Почетный гражданин города Бендеры» посмертно…
Сегодня в торжественной обстановке на доме, где жил ветеран, открыли мемориальную доску в его честь, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Праздничные мероприятия на этом не заканчиваются. Через несколько часов стартует велопробег «Рубеж Славы», а вечером гостей и горожан ожидает праздничный концерт. В программе – выступления Роты почетного караула, Оркестра Главного штаба Министерства Обороны ПМР и ВИА «Днестр». Тематические выставки, фотозоны. Всех желающих будут угощать солдатской кашей.