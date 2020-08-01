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Молдаванин создал банду, которая грабила храмы в Украине

Молдаванин создал банду, которая грабила храмы в Украине

В суд направлено уголовное производство в отношении участников организованной преступной группы, которые обворовывали храмы Украины.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб полиции Тернопольской области, пишет mybusiness.md со ссылкой на unn.com.ua

“Следователи направили в суд уголовное производство в отношении участников организованной преступной группы, которые обворовывали храмы Украины”, — говорится в сообщении.

По словам Василия Джиджора, начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области, в ходе досудебного расследования стало известно, что в сентябре 2019 года незаконное обогащение организовал уроженец Молдовы. Подзаработать на краже церковной атрибутики предложил еще двум мужчинам.

“Подозреваемые в течение 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию про иконы, написанные в 17-19 веках, перед тем как идти на преступление, злоумышленники ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что жертвами преступной группы стали религиозные общины Тернопольской, Винницкой, Одесской и Волынской областей. Две кражи из церквей зарегистрировали правоохранители на территории Тернопольской области. Среди похищенного — 15 дорогостоящих икон.

“Сбывали иконы коллекционерам. Самая дорогая икона, которую присвоили злоумышленники, стоит более 1,2 миллиона гривен. Свою последнюю кражу подозреваемые совершили в ночь с 29 на 30 апреля этого года”, — говорится в сообщении.

mybusiness.md
  • Вчера, 15:29
  • DTV
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