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Турция оценила стоимость обнаруженного в Черном море газа

Турция оценила стоимость обнаруженного в Черном море газа

Найденные Турцией в Черном море запасы газа оцениваются примерно в $65 миллиардов, заявил 21 августа министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«Примерная стоимость газа составляет $65 млрд. Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», — сказал Донмез в эфире телеканала TRT, передает iz.ru

По его словам, займется исследованием государственная нефтяная компания TPAO.

19 августа стало известно, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие было сделано в зоне Tuna-1, расположенной на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.

21 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объем месторождений оценивается в 320 млрд кубометров.

iz.ru
  • Вчера, 15:30
  • DTV
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