Найденные Турцией в Черном море запасы газа оцениваются примерно в $65 миллиардов, заявил 21 августа министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
«Примерная стоимость газа составляет $65 млрд. Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно», — сказал Донмез в эфире телеканала TRT, передает iz.ru
По его словам, займется исследованием государственная нефтяная компания TPAO.
19 августа стало известно, что турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения природного газа. Открытие было сделано в зоне Tuna-1, расположенной на пересечении болгарской и румынской морских границ и внутренних вод Турции.
21 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объем месторождений оценивается в 320 млрд кубометров.