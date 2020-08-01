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В Молдове учителя за сверхурочную работу получат надбавки

В Молдове учителя за сверхурочную работу получат надбавки

Учителя, которые будут работать дополнительно из-за коронавируса, получат прибавки.

Об этом рассказала вице-спикер парламента РМ Моника Бабук, добавив, что на эти цели понадобится около 105 миллионов леев, которые сможет выделить Минфин после пересмотра бюджета на 2020 год.

Министр образования РМ Игорь Шаров отметил, что из-за изменения графика работы школ 3359 учителей будут вынуждены проводить в неделю более 27 учебных часов, что составляет больше, чем полторы ставки, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на NewsMaker.

На покупку дезинфектантов и мыла для молдавских школ на ноябрь и декабрь 2020 года понадобится около 31 миллиона леев из госбюджета. Школы уже получили дезинфектанты и мыло на сентябрь и октябрь.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 15:37
  • DTV
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