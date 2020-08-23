«Рособоронэкспорт» рассчитывает вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений в ближайшие пять-шесть лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу спецэкспортера Александра Михеева.
«В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов», — сказал он, передает gazeta.ru
Михеев уточнил, что это продукция по линии противовоздушной обороны, бронетанковой техники, боевой и военно-транспортной авиации, техники для военно-морских сил и артиллерии.