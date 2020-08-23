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Россия планирует вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений

Россия планирует вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений

«Рособоронэкспорт» рассчитывает вывести на международный рынок около 50 новых образцов вооружений в ближайшие пять-шесть лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу спецэкспортера Александра Михеева.

«В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов», — сказал он, передает gazeta.ru

Михеев уточнил, что это продукция по линии противовоздушной обороны, бронетанковой техники, боевой и военно-транспортной авиации, техники для военно-морских сил и артиллерии.

gazeta.ru
  • Вчера, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 40
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