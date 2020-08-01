Приднестровские боксеры приняли участие в первом официальном турнире после частичного снятия ограничительных мер. Молодежный Чемпионат Молдавии прошел в Хынчештах с участием десяти команд. Соревновались спортсмены 19-22 лет. Ринг был установлен на открытом воздухе. Чемпионские титулы разыгрывались в восьми весовых категориях.
Приднестровье представляли 4 учащихся Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса, воспитанники тренеров Анатолия Довгопола, Максима Чертыковцева и Анатолия Ахмадиева, передает novostipmr.com.
«Тренеры привезли тех боксеров, которые претендовали на медали. В нынешних условиях выехать за пределы Приднестровья очень сложно. Наши спортсмены себя очень достойно показали. Они не прекращали занятий в условиях пандемии. Только недавно стали тренироваться в зале», - рассказал нашему корреспонденту тренер Тираспольской СДЮШОР борьбы и бокса Анатолий Ахмадиев.
Двое приднестровских спортсменов стали победителями. Это Виктор Вакула в весовой категории до 60 кг и Андрей Кирьяков в весе до 81 кг. Вадим Тодоров выступал не в своей категории до 75 кг, а в весе до 81 кг. Он стал вторым, уступив Кирьякову. Серебро также у Игоря Радионова (весовая категория свыше 91 кг).
В командном зачете впереди Кишинев (3 золота), на втором месте – команда Тирасполя (2 золота). Победители также есть в командах Хынчешт, Бельц и Гримэнкэуць.
Сильнейшие примут участие в сборах по подготовке к международным турнирам этого года. В начале октября в Казани (Россия) намечены комплексные соревнования – первые Спортивные Игры стран СНГ. В ноябре в Италии запланирован чемпионат Европы среди молодежи. novostipmr.com