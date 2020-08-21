По итогам 34-й недели нынешнего года специалистами проекта EastFruit была выделена единственная страна региона мониторинга, в которой сохранились и укрепились ранее установленные ценовые тенденции. Причем, как отметили аналитики, рост цен на все анализируемые виды зелени в Молдове, был зафиксирован и по итогам двух прошедших недель. Если ситуация не изменится, то Молдова сможет установить новый рекорд на рынке зелени, так как удешевление за последний месяц не фиксировалось ни в одной из стран региона мониторинга на протяжении трех последних лет, сообщает east-fruit.com.
Что касается нынешнего периода, то Молдова была единственной из всех анализируемых стран, где укроп, петрушка и кинза прибавили в цене по отношению к предыдущему периоду. Специалисты проекта, ссылаясь на местных операторов рынка, основным фактором, оказавшим поддержку дальнейшему росту цен на зелень в Молдове, отметили неблагоприятные погодные условия.
Как сообщили производители в Молдове, отсутствие осадков и высокие температуры оказывали пагубное влияние на рост всей плодоовощной продукции в целом, и зелень в этом случае получила один из максимальных уронов.
Предпосылок к снижению спроса, в частности, на основные виды зелени в Молдове не отмечалось на протяжении всего отчетного периода, и продавцы продолжали пересматривать ранее установленные ценники в сторону повышения.
Удешевление зелени на уходящей неделе было зафиксировано сразу в двух странах региона мониторинга, а именно — в Грузии и России. Максимально за отчетный период в выше отмеченных странах подешевела кинза, потеряв от 34% до 40%, а минимально цены на уходящей неделе там просели на петрушку, от 14% до 34% соответственно.
Здесь аналитики проекта не выделили конкретных факторов, оказавших основное влияние на ценообразование, ввиду того, что еще неделей ранее, ценовые тенденции в сегменте зелени в этих странах имели кардинально противоположный вектор развития. Как показывает практика, резкие ценовые колебания, особенно, если речь не идет о продукции первой необходимости, непосредственно влияют на покупательскую активность.
И только укрепление положительных ценовых тенденций на рынке зелени в Молдове на протяжении последних 3-х последних недель вывело эту страну на первое место в рейтинге, где оптовые цены на укроп стали самыми высокими среди всех анализируемых стран региона EastFruit.
Оптовые партии укропа к концу отчетного периода поступали в продажу на рынке Молдовы по $3,01/кг, а цены на петрушку там подтянулись до отметки в $2,71/кг.
По итогам отчетного периода, самой дорогой петрушка оставалась на рынке Украины, в среднем по $2,91/кг, где за минувшую неделю цены на все анализируемые виды зелени сохранились на уровне предыдущего периода.
В Таджикистане и Беларуси предложение петрушки, укропа и кинзы полностью покрывало спрос, и продавцы не прибегали к попыткам корректировки ранее установленных цен. east-fruit.com