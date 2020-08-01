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УЕФА допустил сохранение одноматчевых противостояний в Лиге чемпионов

УЕФА допустил сохранение одноматчевых противостояний в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность введения в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) формата одноматчевых противостояний, цитирует Reuters главу УЕФА Александра Чеферина.

«Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили что-то новое. Поэтому мы подумаем об этом в будущем. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче», — сказал Чеферин, передает sportrbc.ru

В связи с приостановкой розыгрыша еврокубков из-за пандемии коронавируса в УЕФА придумали формат «Финала восьми», при котором, начиная со стадии четвертьфиналов, противостояния состояли из одного матча, а не из двух, как это было раньше. Кроме того, все поединки в рамках «Финала восьми» игрались в одной стране. Так, в нынешнем сезоне встречи Лиги чемпионов проходили на двух стадионах в Лиссабоне (Португалия), матчи Лиги Европы — на четырех стадионах в Германии.

«Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр. И обладатели телевизионных прав могут заявить, что «в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось». Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации», — отметил Чеферин.

Глава УЕФА отметил, что традиционный двухматчевый формат закреплен до сезона-2024/25, но обсуждение возможного перехода на одноматчевую систему в плей-офф еврокубков продолжится в сентябре или октябре.

sportrbc.ru



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