Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность введения в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) формата одноматчевых противостояний, цитирует Reuters главу УЕФА Александра Чеферина.
«Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили что-то новое. Поэтому мы подумаем об этом в будущем. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче», — сказал Чеферин, передает sportrbc.ru
В связи с приостановкой розыгрыша еврокубков из-за пандемии коронавируса в УЕФА придумали формат «Финала восьми», при котором, начиная со стадии четвертьфиналов, противостояния состояли из одного матча, а не из двух, как это было раньше. Кроме того, все поединки в рамках «Финала восьми» игрались в одной стране. Так, в нынешнем сезоне встречи Лиги чемпионов проходили на двух стадионах в Лиссабоне (Португалия), матчи Лиги Европы — на четырех стадионах в Германии.
«Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр. И обладатели телевизионных прав могут заявить, что «в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось». Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации», — отметил Чеферин.
Глава УЕФА отметил, что традиционный двухматчевый формат закреплен до сезона-2024/25, но обсуждение возможного перехода на одноматчевую систему в плей-офф еврокубков продолжится в сентябре или октябре.