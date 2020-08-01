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Оставивший Сирию без электричества взрыв произошёл в результате теракта
Взрыв на газопроводе в пригороде Дамаска, приведший к отключению электричества на всей территории Сирии, произошёл в результате теракта.
Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, передает life.ru
"После оценки ситуации выяснилось, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думайр, был вызван террористическим актом" — цитирует министра SANA.
life.ru
- Сегодня, 09:08
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