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В Раде назвали трех главных врагов Украины

В Раде назвали трех главных врагов Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал тремя главным врагами Украины деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию.

Заявление политика, приуроченное ко Дню независимости страны, опубликовано на сайте партии, передает ria.ru

По словам Медведчука, в 1991 году провозглашение Украиной независимости воспринималось как важная веха на пути к суверенитету, процветанию страны и благополучию ее граждан. При этом он выразил мнение, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались.

"Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией", - заявил политик.

Медведчук призвал прекратить сползание страны в "пропасть", указав, что деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно влияют на все сферы жизни.

По его мнению, можно сделать вывод о том, что в последние годы Украиной руководят "команды разрушителей и ликвидаторов".

"И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под "чутким" руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом", - добавил парламентарий.

ria.ru



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