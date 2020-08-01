На очередном заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса обсудили текущее положение дел. Эпидемиологическая ситуация в республике остается устойчиво неблагополучной. Число инфицированных COVID-19 приднестровцев в силу объективных причин растет. За 4 дня, прошедших с предыдущего заседания Оперштаба, выявлено 128 заболевших. За этот период на лабораторное исследование было направлено 1113 проб биоматериалов. Всего за время пандемии сделано 25697 ПЦР-тестов, зарегистрировано 1876 фактов заболевания коронавирусом, справились с недугом 1513 приднестровцев (больше 80% заболевших), умерло 59 носителей COVID-19. Показатель летальности среди носителей коронавируса (3,1%) невелик по сравнению с другими странами. Пандемия не оказала негативного влияния на уровень смертности в Приднестровье: в текущем году он заметно ниже, чем в прошлом (за отчетный период на 173 умерших меньше), отмечено в ходе совещания, сообщает пресс-служба Президента.
Если сравнивать недельные показатели, то заболеваемость в целом по республике выросла в 2,4 раза: в сутки регистрируется порядка трех десятков новых случаев. Связано это не только с увеличением числа заболевших граждан, но и с большим охватом населения тестированием. Массово обследуются сотрудники образовательных учреждений. До сих пор проверяли коллективы готовящихся к открытию детских садов (уже функционируют 142 дошкольных учреждения). С сегодняшнего дня приступили к поэтапному экспресс-тестированию преподавателей и сотрудников школ и иных учебных заведений. Вадим Красносельский призвал учителей, прошедших процедуру, ограничить до наступления учебного года круг общения и минимизировать контакты. До конца месяца тестированием охватят и членов избирательных комиссий (больше 120 человек).
Обсудили в ходе совещания обеспеченность экспресс-тестами. Имеющихся в наличии хватит, чтобы охватить персонал школ, но для проверки сотрудников училищ, техникумов, вузов понадобятся дополнительные ресурсы. В ближайшие дни ожидается прибытие в республику очередной партии экспресс-тестов (20000 единиц). Что касается медикаментов, то в наличии на сегодняшний день антикоронавирусные препараты для обеспечения лечения до трех тысяч граждан. Президент поручил пополнить запас, чтобы Минздрав был обеспечен лекарствами из расчета на 10 тысяч заболевших.
Учитывая растущее количество носителей вируса (в двух коронавирусных госпиталях республики сейчас находятся 233 инфицированных пациента и 115 с подозрением на COVID-19), принято решение о возобновлении работы коронавирусных стационаров в Тирасполе и Бендерах. Их расконсервируют к среде. Самых сложных больных будут направлять в Слободзейский госпиталь. Членами Оперштаба отмечено, что уровень заболеваемости в пригранично расположенных населенных пунктах выше, чем в городах и селах, удаленных от соседних государств, в которых COVID-ситуация с каждым днем все сложнее. Глава государства обратил внимание на необходимость минимизировать количество необоснованных и неоправданных пересечений гражданами границы: выезд должен быть разрешен только в случаях крайней необходимости и с соблюдением гражданами всех карантинных требований.
Говорил Президент и о недопустимости ослабления дисциплины среди медперсонала. Проверки показали, что не везде и не всеми соблюдается масочный режим, не обеспечивается соблюдение социальной дистанции между посетителями учреждений сферы здравоохранения. В этой связи есть случаи привлечения к административной ответственности главврачей. Вадим Красносельский напомнил руководителям медучреждений об их персональной ответственности и поручил Минздраву активизировать контроль исполнения карантинных требований. Эффективной видится членам Оперштаба практика комиссионной ротации, когда сотрудники контролирующих органов приезжают с проверкой в район, не находящийся в их ведении.
COVID-19 и его влияние на жизнедеятельность государства: текущая работа Оперштаба
Среди вопросов, которые обсудили сегодня на заседании Оперштаба при Президенте, – организация предстоящих торжеств, посвященных Дню Республики. Праздничные программы готовятся во всех городах и районах. Вадим Красносельский призвал при их формировании в первую очередь учитывать аспекты, связанные с обеспечением безопасности граждан. Официальные торжества государственного масштаба пройдут традиционно в столице. На ее главной площади 2 сентября пройдет Военный парад. Тираспольчан и гостей города пригласят на мероприятие, но при этом решено, что зрителей – для их же безопасности – обязуют соблюдать масочный режим. Такое же требование будет предъявляться к тем, кто вечером 1 сентября прибудет в центр Тирасполя на открытие Екатерининского парка. Говорили на совещании и о подготовке к началу учебного года. По словам профильного министра в каждом учебном заведении составляются локальные акты по организации работы. Кроме того, серьезное внимание уделяется формированию расписания занятий. Параллельно Минпрос заполняет платформу, выбранную для ведения дистанционного обучения. Загружено уже порядка 2350 уроков. Учителя постепенно знакомятся с новым ресурсом, чтобы эффективно включиться в работу в новом формате. На контроле у Председателя Правительства ПМР вопрос приобретения компьютерной техники для школ. Александр Мартынов отметил, что заявленное количество осталось прежним – 2000 единиц. На их приобретение и установку понадобится порядка полутора месяцев.
Обсуждался сегодня вопрос возобновления работы театров и кино-видеоцентров. Санэпидемслужбе предстоит разработать соответствующий регламент. Что касается предложения допустить зрителей на трибуны во время проведения спортивных мероприятий, то Вадим Красносельский призвал обратить внимание на международный опыт и повременить с этим шагом: пока игры и соревнования будут проводиться без болельщиков.
Отчитался и ректор ПГУ. По словам Степана Берила, университетские помещения готовы к приему студентов. Сложности с обеспечением проветривания лишь в корпусе физико-математического факультета. Президент поручил сформировать заявку на замену там окон, чтобы понимать цену вопроса. «Не соответствующие санитарным нормам помещения не могут быть задействованы в учебном процессе. Речь идет о безопасности студентов и персонала вуза», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Еще один объект, который не первую неделю находится в поле зрения членов Оперштаба, – санаторий «Днестр». Он возобновил свою работу, но пока заполнен лишь на 10%. Круг клиентов ограничен гражданами ПМР. Учитывая, что посетителей принимают исключительно при документально подтвержденном отсутствии COVID-19, то членам Оперативного штаба целесообразным видится разрешить и прием иностранцев при наличии у них справки о прохождении процедуры ПЦР-тестирования, полученной не более, чем за 48 часов до заезда. Президент предложение поддержал.
В ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением деятельности системы здравоохранения ПМР, обсудили подвижки в строительстве и оборудовании рыбницкой COVID-лаборатории. Обозначенный Президентом срок сдачи в эксплуатацию – 1 октября. Еще одна тема – использование различных медпрепаратов против коронавируса. Врачи рассказали о доказанной на практике эффективности одних и неоправданности использования других. Обсудили и предлагаемые в мире новинки. По завершении рабочей дискуссии на этот счет принято решении о пополнении запасов тех препаратов, что успешно апробированы приднестровскими врачами. Кроме того, речь зашла о практикуемой трансфузии плазмы. По словам главврача Слободзейского госпиталя Игоря Тостановского, делать выводы об эффективности методики лечения, суть которой заключается в переливании больным плазмы крови тех, кто справился с коронавирусом, пока рано. Но исследования в этом направлении имеют большую практическую ценность, и для их проведения нужна плазма добровольцев. Президент поручил представителям Оперштаба связаться со всеми потенциальными донорами и предложить им поучаствовать в этой значимой гуманитарной акции. president.gospmr.org