Бюро политик по реинтеграции в Молдове сообщает, что у заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции Кристины Лесник был диагностирован коронавирус. Она проходит лечение на дому.
«Коронавирус не выбирает, и мы все рискуем заразиться. Еще раз призываю все население соблюдать правила противоэпидемиологической защиты, чтобы обезопасить себя, свои семьи и не подвергать риску окружающих », - отметила Кристина Лесник, сообщает point.md ссылаясь на deschide.md
В течение этого периода Бюро политик по реинтеграции продолжит выполнение всех своих функций, одним из приоритетов которого является обеспечение безопасного начала учебного года во всех учебных заведениях с преподаванием на основе латинской графике в Приднестровском регионе и в зоне безопасности.
Часть сотрудников Бюро вернулись сегодня из ежегодного отпуска, а те, кто находился в возможном контакте с Лесник, должны пройти тестирование на COVID-19.