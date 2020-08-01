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У Кристины Лесник диагностирован COVID-19

У Кристины Лесник диагностирован COVID-19

Бюро политик по реинтеграции в Молдове сообщает, что у заместителя премьер-министра по вопросам реинтеграции Кристины Лесник был диагностирован коронавирус. Она проходит лечение на дому.

«Коронавирус не выбирает, и мы все рискуем заразиться. Еще раз призываю все население соблюдать правила противоэпидемиологической защиты, чтобы обезопасить себя, свои семьи и не подвергать риску окружающих », - отметила Кристина Лесник, сообщает point.md ссылаясь на deschide.md

В течение этого периода Бюро политик по реинтеграции продолжит выполнение всех своих функций, одним из приоритетов которого является обеспечение безопасного начала учебного года во всех учебных заведениях с преподаванием на основе латинской графике в Приднестровском регионе и в зоне безопасности.

Часть сотрудников Бюро вернулись сегодня из ежегодного отпуска, а те, кто находился в возможном контакте с Лесник, должны пройти тестирование на COVID-19.

point.md
  • Сегодня, 16:59
  • DTV
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