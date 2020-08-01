Сегодня в Министерстве иностранных дел в режиме видеоконференции состоялось первое в текущем году заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам нормативно-правового и документационного обеспечения граждан от Приднестровья и Республики Молдова.
В рамках встречи стороны продолжили рассмотрение вопросов, касающихся выработки комплексного механизма обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан, а также взаимного обмена сведениями по линии органов записи актов гражданского состояния, сообщает novostipmr.com га пресс-службу приднестровского внешнеполитического ведомства.
В целях урегулирования вопросов практического характера, возникающих у граждан, стороны условились в ближайшее время произвести обмен образцов бланков документов, выдаваемых органами власти двух государств.
Данная процедура будет осуществлена в соответствии с Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами, сторон от 16 мая 2001 года. novostipmr.com