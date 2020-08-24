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Установлен рекорд скорости интернета

Установлен рекорд скорости интернета

Британским ученым удалось разогнать скорость интернета до рекордных показателей. Об этом сообщается на сайте Университетского колледжа Лондона (Великобритания), сотрудники которого добились данного достижения.

В сообщении говорится, что рекорд был установлен исследовательской группой во главе с доктором Лидией Галдино (Lidia Galdino), которая работала совместно с компаниями Xtera и KDDI Research. Максимальный показатель скорости, которого добились специалисты, составил 178 терабит в секунду или около 178 миллионов мегабит в секунду. По словам ученых, в теории на этой скорости можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее, чем за секунду, пишет lenta.ru.

Ученым удалось поставить рекорд благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. Этот показатель был увеличен примерно в два раза — с 9 до 16,8 терагерца. В рамках эксперимента сотрудники Университетского колледжа использовали технологии, которые позволяли усилить сигнал и минимизировать количество потерянных данных на линии.

Британские ученые заметили, что прикладной эффект данного достижения заключается в том, что с его помощью можно увеличить скорость используемых в настоящий момент оптоволоконных сетей. При этом сами кабели не нужно заменять — достаточно лишь установить на оптоволоконных трассах усилители с интервалом 40-100 километров.

В сообщении говорится, что новая рекордная скорость на 20 процентов превышает предыдущий показатель, которого добились специалисты из Японии. Также ученые заметили, что достигнутая скорость близка к теоретическому пределу передачи данных, установленному американским математиком Клодом Шенноном (Claude Shannon) в 1949 году.

Ранее бета-пользователи интернета Starlink рассказали о скорости передачи данных через спутники SpaceX. По их словам, скорость скачивания достигает 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. У некоторых пользователей пинг составлял 20-21 миллисекунду.
lenta.ru
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