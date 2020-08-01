Новое зонирование адаптивного карантина в Украине вступило в силу сегодня, 24 августа.
Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.
Согласно новому зонированию, в «красную зону» попали: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области, сообщает dumskaya.net.
В «оранжевой зоне» оказались: город Ужгород; город Ивано-Франковск; город Львов; город Тернополь; город Харьков.
В «желтой» — город Киев; город Луцк; город Житомир; город Борисполь; город Одесса; город Ровно; город Сумы; город Хмельницкий.
Соответственно, в «зеленой зоне» остались все города и районы Украины, которые не попали в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.
Отметим, что новое зонирование будет действовать 14 дней, а затем может быть изменено в зависимости от эпидситуации. dumskaya.net