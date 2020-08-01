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Черновцы в «красной» зоне, Харьков — в «оранжевой», Киев и Одесса — в «желтой»: в Украине вступило в силу новое зонирование по COVID-19

Черновцы в «красной» зоне, Харьков — в «оранжевой», Киев и Одесса — в «желтой»: в Украине вступило в силу новое зонирование по COVID-19

Новое зонирование адаптивного карантина в Украине вступило в силу сегодня, 24 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг, 20 августа.

Согласно новому зонированию, в «красную зону» попали: город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области, сообщает dumskaya.net.

В «оранжевой зоне» оказались: город Ужгород; город Ивано-Франковск; город Львов; город Тернополь; город Харьков.

В «желтой» — город Киев; город Луцк; город Житомир; город Борисполь; город Одесса; город Ровно; город Сумы; город Хмельницкий.

Соответственно, в «зеленой зоне» остались все города и районы Украины, которые не попали в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Отметим, что новое зонирование будет действовать 14 дней, а затем может быть изменено в зависимости от эпидситуации.
dumskaya.net
  • Сегодня, 17:29
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