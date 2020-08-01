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В TikTok подтвердили иск против Трампа

В TikTok подтвердили иск против Трампа

В китайской компании официально подтвердили попытку через суд оспорить указ президента США о грозящем запрете соцсети на территории страны.
Китайская социальная сеть TikTok пытается через суд оспорить указ президента США Дональда Трампа, которым предусматривается запрет ее деятельности на территории страны, если она не будет продана американской компании. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

"Нам нелегко подавать в суд на правительство, но у нас нет иного выбора, кроме как действовать, чтобы защитить наши права, а также права наших сообществ и сотрудников", - говорится в распространенном TikTok пресс-релизе.

Как известно, Трамп 6 августа подписал указ, согласно с которым по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok, сообщает korrespondent.net.

Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки.

В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания же утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.

Ранее сообщалось, что американский сегмент TikTok хотят выкупить ряд компаний, среди которых Microsoft, Oracle и, возможно, Twitter. Заявки они должны направить до конца текущей недели, после чего одной из компаний будет дан "зеленый свет".
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:57
  • DTV
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