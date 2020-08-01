О подготовке нового социального объекта к запуску проинформировали Премьера. Так, строительные работы подошли к концу. На новом этапе приступили к оборудованию помещений мебелью.
В Минэкономразвития поступили на согласование 19 договоров на приобретение мебели, оборудования и спортивного инвентаря, 3 из них еще остаются в работе. Обязательства по ряду соглашений уже исполняются, сообщает пресс-служба Правительства.
Директор Центра реабилитации Светлана Завтур сообщила, что с сегодняшнего дня начинается поставка мебели: «Нам сегодня привезут ее и начнут устанавливать. Кухонный блок уже установлен. Также начаты поставки медицинского оборудования».
Директор центра подчеркнула, что все работы идут по графику. Александр Мартынов в свою очередь рекомендовал согласовать с партнерами имеющиеся план-графики поставок, чтобы синхронизировать работу и выдержать сроки.
Также говорили о благоустройстве и озеленении территории нового реабилитационного Центра. Уже составлен план озеленения. Часть работ будет выполнена перед открытием, но основная посадка предстоит в осенне-весенний период.
Обустройство открытого бассейна и замену ограждения по периметру Центра включат в Программу ФКВ на 2021 год.
Акцентировали особое внимание на обеспеченности мягким инвентарем детских садов республики. По поручению Премьера госадминистрации должны определить потребность дошкольных учреждений в матрацах, подушках, одеялах и постельном белье, а собранные данные представить в Правительство до октября текущего года.
Напомним, основные темы сегодняшнего совещания были сформулированы в ходе рабочей поездки Александра Мартынова в Дубоссарский район в середине августа. gov-pmr.org