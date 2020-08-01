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С сегодняшнего дня начата избирательная кампания по выборам президента в Молдове
25 августа официально стартует избирательная кампания по выборам президента Молдовы.
1 сентября начнется регистрация кандидатов на пост президента главы государства, которая продлится 30 дней.
После регистрации кандидаты смогут начать агитационные кампании.
Каждый из кандидатов пройдет через все этапы предвыборной гонки, которая завершится в день выборов 1 ноября 2020 года.
- Выдвижение и регистрация кандидатов – с 1 сентября по 1 октября.
- Прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов – с 1 по 11 сентября.
- Сбор и представление в ЦИК 15 - 25 тысяч подписей за кандидатов – до 1 октября.
- Предвыборная агитация – 2 - 30 октября.
- День голосования – 1 ноября. Если он не определит победителя, второй тур 15 ноября.
- Утверждение результатов выборов в ЦИК – до 8 ноября, в случае второго тура до 22 ноября.
- Утверждение результатов выборов в Конституционном суде – до 21 ноября, в случае второго тура до 5 декабря.
По результатам опросов общественного мнения фаворитом остается президент Молдовы Игорь Додон.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 10:08
- DTV
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