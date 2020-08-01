Dnestr.TV

 
0

С сегодняшнего дня начата избирательная кампания по выборам президента в Молдове

С сегодняшнего дня начата избирательная кампания по выборам президента в Молдове

25 августа официально стартует избирательная кампания по выборам президента Молдовы.

1 сентября начнется регистрация кандидатов на пост президента главы государства, которая продлится 30 дней.

После регистрации кандидаты смогут начать агитационные кампании.

Каждый из кандидатов пройдет через все этапы предвыборной гонки, которая завершится в день выборов 1 ноября 2020 года.

- Выдвижение и регистрация кандидатов – с 1 сентября по 1 октября.

- Прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов – с 1 по 11 сентября.

- Сбор и представление в ЦИК 15 - 25 тысяч подписей за кандидатов – до 1 октября.

- Предвыборная агитация – 2 - 30 октября.

- День голосования – 1 ноября. Если он не определит победителя, второй тур 15 ноября.

- Утверждение результатов выборов в ЦИК – до 8 ноября, в случае второго тура до 22 ноября.

- Утверждение результатов выборов в Конституционном суде – до 21 ноября, в случае второго тура до 5 декабря.

По результатам опросов общественного мнения фаворитом остается президент Молдовы Игорь Додон.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:08
  • DTV
  • Просмотров: 6
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна