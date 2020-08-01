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Смартфонное приложение узнает пьяного по походке

Смартфонное приложение узнает пьяного по походке

Смартфон может стать инструментом для определения степени опьянения без подключения к нему каких-либо дополнительных приборов — достаточно встроенных датчиков, отслеживающих движение, и специального приложения. Именно такое разработали авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, пишет vesti.ru ссылаясь на EurekaAlert.

Ученые давали добровольцам алкогольный напиток — его нужно было употребить в течение часа, после чего замерялось содержание алкоголя в выдохе каждый час в течение семи часов. Одновременно с замерами испытуемым нужно было пройти 20 шагов, развернувшись на полпути, при этом смартфон был закреплен у них на теле.

Устройство при помощи встроенных датчиков отслеживало наклоны из стороны в сторону, вперед-назад и амплитуду вертикальных перемещений во время ходьбы. Как выяснилось, в 90 процентах случаев смартфон выявлял отклонения от нормы, когда содержание алкоголя в выдохе превышало 0,8 промилле — уровень, максимально допустимый в США для водителей.

В дальнейшем исследователи намерены изучить, насколько эффективно смартфоны могут фиксировать характерные для пьяных изменения походки, просто находясь в кармане или в руках пользователя. В первой серии экспериментов гаджеты крепили эластичными бинтами к пояснице добровольцев.

"Я мечтаю, что через пять лет люди, отправляясь с друзьями развлекаться и выпив лишнего, будут получать уведомление при первых признаках опьянения, а также рекомендации, помогающие им прекратить пить и избежать рискованного поведения — вождения в пьяном виде, драк или незащищенного секса", — говорит руководитель исследования, доктор Брайан Суффолетто.

Он и его коллеги собираются не просто превратить смартфоны в детекторы опьянения, но и разработать в будущем наилучшие способы коммуникации и поведенческие стратегии, поддерживающие людей в момент алкогольной интоксикации и эффективно убеждающие их вести себя безопасно.
vesti.ru
  • Сегодня, 10:13
  • DTV
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