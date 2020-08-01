Молдова считает необходимым «определить механизм подтверждения информации о рождении и смерти в Приднестровье, чтобы работать с достоверными данными в процессе документирования жителей региона и внесения их в Государственный регистр населения».
Как сообщили «ИНФОТАГ» в бюро по реинтеграции РМ, об этом говорилось накануне в ходе заседания экспертных групп сторон по вопросам нормативно-правового и документационного обеспечения населения. Встреча в режиме онлайн была организована при поддержке Миссии ОБСЕ в РМ с участием представителей переговорного формата «5+2».
Темой обсуждения стали «актуальные вопросы, касающиеся предоставления услуг гражданского состояния для жителей левобережья Днестра и Бендер».
Представители РМ подчеркнули, что выдача Агентством государственных услуг документов гражданского состояния по запросу жителей региона «была и остается непрерывным процессом».
При этом подчеркивалось, что в этом процессе «важно соблюдать строгие требования в отношении защиты персональных данных».
Согласно сообщению приднестровского МИД, «стороны продолжили рассмотрение вопросов, касающихся выработки комплексного механизма обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан, а также обмена сведениями по линии органов записи актов гражданского состояния».
«В целях урегулирования вопросов, возникающих у граждан, стороны условились произвести обмен образцами бланков документов, выдаваемых органами власти двух государств. Данная процедура будет осуществлена в соответствии с Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и РМ документов, выдаваемых компетентными органами сторон от 16 мая 2001 г.», - отметил МИД региона. infotag.md