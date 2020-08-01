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Премьер-министр поручил до зимы газифицировать как можно больше домов защитников ПМР

Премьер-министр поручил до зимы газифицировать как можно больше домов защитников ПМР

Газификация жилья защитников Приднестровья стала одной из тем, которую обсудили на заседании Координационного совета при Правительстве.

По данным вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника, на сегодняшний день по разным причинам жильё около 20 человек остаётся без газа. Первоначально в планах на этот год значится подключение к газу пяти домов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства.

Премьер-министр Александр Мартынов призвал Сергея Оболоника провести встречу с активом Союза защитников республики и вместе определиться с вариантом для каждого случая. Главная задача – газифицировать до наступления холодов как можно большее число домов защитников республики с учётом бюджетных возможностей.
novostipmr.com
  • Сегодня, 19:19
  • DTV
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