Газификация жилья защитников Приднестровья стала одной из тем, которую обсудили на заседании Координационного совета при Правительстве.
По данным вице-премьера – министра экономического развития Сергея Оболоника, на сегодняшний день по разным причинам жильё около 20 человек остаётся без газа. Первоначально в планах на этот год значится подключение к газу пяти домов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства.
Премьер-министр Александр Мартынов призвал Сергея Оболоника провести встречу с активом Союза защитников республики и вместе определиться с вариантом для каждого случая. Главная задача – газифицировать до наступления холодов как можно большее число домов защитников республики с учётом бюджетных возможностей. novostipmr.com